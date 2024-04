Zakopane stanie na majówkę sparaliżowane w korkach? Część dróg jest rozkopana i zamknięta

Właściciele obiektów noclegowych zapowiadają, że tegoroczna majówka będzie jedną z najliczniejszych w ostatnich latach pod względem ilości rezerwacji miejsc noclegowych. To może przełożyć się na ilość samochodów na drogach, a zarazem długość zatorów. Jak do tego dołoży się rozkopane drogi, to na drogach Zakopanego pojawić się może nie lada problem. Warto będąc już pod Tatrami zrezygnować z własnego transportu i przesiąść się do komunikacji miejskiej, lub spacerować po mieście przy pięknej pogodzie jaką zapowiadają synoptycy.