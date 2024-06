Uważajcie na spacerach z pupilami. Na terenie Nowego Sącza ktoś zostawia śmiertelne dla zwierzaków pułapki

Sądeczanka zareagowała natychmiast. Śmiertelną pułapkę zebrała i wyrzuciła do kosza, a z Milkim od razu udała się do weterynarza.

- Zauważyłam, że złapał do pyska coś dziwnego. Później okazało się, że była to śmiertelna pułapka, którą ktoś zastawił na zwierzęta – mówi Alicja Prokop, mieszkanka Nowego Sącza. - Mój adopciak zjadł trochę tej różowej masy, w której widoczne były kawałki chleba, parówki i neonowe różowe granulki. Podobne do trutki na szczury.

Mieszkanka Nowego Sącza przestrzega innych właścicieli psów, by wychodząc na spacery, zwracali większą uwagę na to, co robią ich pupile. Nie ma pewności, czy takie śmiertelne pułapki, ktoś nie zostawił w innych częściach miasta. Wystarczy chwila nieuwagi, a pies może zjeść taki „mięsny kąsek” nafaszerowany trucizną. Trutka na szczury w organizmie czworonoga powoduje ogromne spustoszenie. Pierwsze objawy zatrucia pojawiają się dopiero po wchłonięciu substancji przez organizm zwierzęcia, kiedy to już na ratunek jest za późno.