Uzdolnieni uczniowie z Olkusza podjęli wyzwanie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zespół AstroN przygotował minisatelitę. Zobacz zdjęcia

- Kolega z innej klasy zachęcił nas do udziału w tym konkursie. On się zajmował krótkofalarstwem. Znalazł taki konkurs a ja w tamtym czasie interesowałem się przemysłem kosmicznym, także był to taki idealny strzał w moje - na tamte czasy -zainteresowania - opowiadał w rozmowie z „Gazetą Krakowską” lider zespołu AstroN Jakub Zydroń. - Zebrałem grupę osób, które mają podobne zainteresowania i zaczęliśmy działać. Obecna próba to już nasza trzecia. Tym razem po raz pierwszy udało nam się dostać do drugiego etapu. Jak tak patrzymy z perspektywy czasu, wcześniej nasze projekty się nie wyróżniały. Tym razem jest jednak inaczej - dodaje chłopak.