Vullnet Basha zakończył karierę, ale zostaje w Wiśle Kraków. W ważnej roli

Tego, że Vullnet Basha jest przymierzany do podjęcia pracy w dziale sportowym Wisły można było się domyślić już w ostatnich dniach, gdy przyjeżdżał on na zgrupowanie „Białej Gwiazdy” w Woli Chorzelowskiej razem ze skautami Wisły. Teraz już wiadomo, jaką konkretnie funkcję będzie pełnił w klubie. Co istotne, Basha na razie nie jest dyrektorem, a pełniącym jego obowiązki. To ważne, bo choć nie można wykluczyć, że w przyszłości to się zmieni, to jednak na razie Wisła całkiem nie wyklucza, że stanowisko to obejmie jeszcze ktoś inny w niedalekiej przyszłości. Trudno jednak spodziewać się, żeby nastąpiło to przed zamknięciem obecnego okna transferowego, podczas którego Bashę czeka sporo pracy. Pierwszy jej efekt już zresztą jest, bo nie jest wielkim zaskoczeniem, że transfer Giannisa Kiakosa, który Wisła powinna ogłosić w najbliższych dniach, to w znacznym stopniu efekt kontaktów i znajomości Bashy. Choć oczywiście - zawodnik został też sprawdzony pod kątem analiz, jakie stosuje Wisła.