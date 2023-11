W Brzesku otwarto Pavimentum Copernicanum, podest badawczy Mikołaja Kopernika na 550-lecie urodzin astronoma

Niezwykły pomnik w Brzesku na 550. urodziny Mikołaja Kopernika - Pavimentum Copernicanum

W 2023 roku mija 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika (1473-1543), a także 50-lecie przyjęcia polskiego astronoma za patrona brzeskich harcerzy. Z tej okazji powstał pomysł, aby na terenie Brzeska uczcić wybitnego polskiego astronoma nietypowym pomnikiem. Nie zawiera on bowiem wizerunku postaci Kopernika, a jedynie podest badawczy, na którym pięć wieków temu obserwował on nocne niebo. To jedyny tego typu pomnik w Polsce.

Kopernik nie prowadził obserwacji z drewnianego ganku wieży, jak chciał Matejko, ale z wybudowanego przez niego w ogrodzie swojego domu we Fromborku podestu badawczego. To na nim astronom ustawiał przyrządy pomiarowe, by obserwować nocne niebo. Stabilność podestu pozwalała co wieczór prowadzić badania z tej samej, równej powierzchni, pozwalającej na dokładniejsze wyniki pomiarów.