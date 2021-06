W Comarch Cracovii nie ma nowych, ale praca wre [ZDJĘCIA]

Pieriewozczikow, Dudas, Kapica i inni

Na razie nie ma wielkich zmian kadrowych w zespole. W „Pasach” na pewno będą grać bramkarz Dienis Pieriewozczikow, obrońcy: Martin Dudas, Jurzi Gula, Jakub Saur, napastnicy: Damian Kapica, Ales Jezek, Erik Nemec, a także młodzieżowcy: Sebastian Brynkus, Mateusz Bezwiński, Łukasz Kamiński, Antoni Dziurdzia.

W „Pasach” nie zagra już z kolei Robert Kowalówka, który przeniósł się do Re-Plast Unii Oświęcim. Dawid Musioł będzie grał w GKS Katowice, Michal Vachovec zagra w HC RT Toraxem Poruba,Emil Oksanen w Kiekko-Espoo Luke Ferrara wrócił do Coventy Blaze.

Pierwszy okres treningowy potrwa do końca czerwca i potem z przerwami, zespół będzie trenował w lipcu i sierpniu, aż do początku rozgrywek.

- Najpierw trenowaliśmy z młodymi zawodnikami, teraz są już wszyscy zawodnicy, których zakontraktowaliśmy na nowy sezon – mówi trener Comarch Cracovii Rudolf Rohaczek.