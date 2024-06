W Gorlicach Empol zainwestuje pół miliarda złotych. W mieście powstanie nowoczesna instalacja termicznego przekształcania odpadów

Wszystko wskazuje na to, że plan budowy nowoczesnej instalacji termicznego przekształcania odpadów w Gorlicach zostanie zrealizowany. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o, które o powstanie inwestycji zabiega od siedmiu lat, ma potrzebne zgody i pozwolenia, znalazło źródło finansowania, wybrało wykonawcę i podpisało z nim kontrakt na pół miliarda złotych. Inwestycja powstanie w trybie zaprojektuj i wybuduj i zostanie wykonana do lutego 2027 roku przez PORR S.A w konsorcjum z firmą Termomeccanica Ecologia S.A.

PORR to międzynarodowa grupa budowlana o 150-letniej tradycji. Specjalizuje się w budownictwie infrastrukturalnym, kubaturowym, kolejowym, przemysłowym oraz hydrotechnice. PORR S.A. jest wykonawcą wielu spektakularnych projektów na terenie całego kraju, do których należy m.in.: budowa tunelu w Świnoujściu, czy zaprojektowanie i rozbudowa części morskiej oraz lądowej Terminalu LNG. Termomeccanica Ecologia S.A. to z koleiwłoska firma działająca nie tylko w branży budowlanej, ale też m.in. związanych z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, a także odzyskiwaniem z nich surowców.