W Krakowie powstała nowa pijalnia wódki i piwa. W pasażu Bielaka przy Stolarskiej 5

- Najnowsza Pijalnia w Krakowie znajduje się w samym sercu Krakowa, w popularnym wśród krakowian pasażu Bielaka, przy ulicy Stolarskiej 5. To już czwarta lokalizacja tego konceptu w tym mieście. Wybraliśmy tę lokalizację ze względu na bliskość do Rynku Głównego, który znajduje się zaledwie 180 metrów od naszej Pijalni. Dzielnica Starego Miasta tętni życiem i posiada atrakcyjną, dobrze rozwiniętą infrastrukturę, którą gastronomicznie staramy się sukcesywnie wzbogacać – wyjaśnia Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska S.A.

Pijalnia Wódki i Piwa to jeden z najstarszych konceptów grupy, który poprzez dobrze dobraną ofertę kulinarną i charakterystyczny wystrój, ma umożliwić klientom cofnięcie się do lat 70. XX w., czyli do Polski z okresu PRL. Ideą tego pomysłu jest by w niecodziennej scenerii, oferować gościom , typowe dla tamtych czasów napoje i przekąski. Aktualnie sieć PWiP liczy 34 lokale.

