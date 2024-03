Pasaż Bielaka znany był z kultowych kawiarni, sklepów i kina. Dziś to miejsce w samym centrum Krakowa popada w ruinę

Historia Pasażu

Przy Rynku Głównym w Krakowie znajduje się kamienica należąca niegdyś do wielkorządcy królewskiego Jana Bonera, a następnie jego bratanka, Seweryna. W końcu XIX w. znalazła się w rękach handlowca, który nazywał się Józef Bielak. Był on także właścicielem kamienicy przy ul. Stolarskiej - obie jego posiadłości stykały się oficynami. Dla celów handlowych postanowił połączyć te kamienice przejściem i umieścić w nim kilka sklepów. Kolejny właściciel chciał to przejście przebudować i nazwać swoim nazwiskiem, jednak utarła już się stara nazwa - Pasaż Bielaka.

Został on odremontowany w latach 60. XX w., urządzono w nim kawiarnie, salon fryzjerski, kino i różne sklepy. Dla krakowian jest to również skrót z rynku w kierunku kościoła dominikanów, z którego często korzystają.