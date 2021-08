W Krakowie trwa hulajnogowa samowolka. Przepisy nie ukróciły jazdy we dwójkę i porzucania e-hulajnóg na chodnikach

Nowe przepisy w sprawie e-hulajnóg nie pomogły

Trwającą w Krakowie hulajnogową samowolkę można zobaczyć na każdym kroku. Nie pomogły zakazy i zapowiedzi policyjnych kontroli. Sami ostatnio na Plantach byliśmy świadkami, jak dorosły mężczyzna na jednej hulajnodze jechał z małą dziewczynką (co widać na zdjęciach). Chwilę później znów spotkaliśmy parę, jadącą na jednym urządzeniu. Zupełnie nie zostało ukrócone pozostawianie hulajnóg, gdzie popadnie.

Nasze obserwacje potwierdza radny miejski Jacek Bednarz, przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. - Tu nie chodzi tylko o to, że jeżdżący e-hulajnogami łamią przepisy. Gdy widzę pędzącą hulajnogę, na której jadą dwie osoby, to patrzę na to jako na skrajną nieodpowiedzialność. Myślę, że na komisji wrócimy do tego tematu - powiedział Bednarz. Jego zdaniem po wprowadzeniu nowych przepisów nie widać poprawy. - Nadal hulajnogi porozrzucane są po całym mieście - twierdzi miejski radny.