W likwidowanych szkołach powstają akademie dla seniorów. Gminy dostały na ich działalność milionowe wsparcie

W gminie Lipinki, 1 października równocześnie z rokiem akademickim wystartuje Akademia Seniora. Ta swoista uczelnia będzie mieć swoją siedzibę w Rozdzielu.

- Tak po prawdzie to nowoczesny ośrodek wsparcia dla osób starszych - mówi Czesław Rakoczy, wójt gminy Lipinki. - Będzie działał w dawnej szkole, która została wygaszona w 2007 roku z racji zbyt małej liczby dzieci. W tym roku na lutowej sesji radni podjęli decyzję o formalnej likwidacji placówki, a to otworzyło nam pole do szukania możliwości dobrego zagospodarowania tego miejsca - dodaje.