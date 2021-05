W majówkę zużyto zarezerwowane szczepionki J&J? Przychodnie muszą odwoływać terminy

- Na jutro 9 (red. 5 maja) mieliśmy potwierdzoną dostawę 150 dawek szczepionki Johnson&Johnson, ale nagle została anulowana. Na 5 maja mamy zapisanych pacjentów, których mieliśmy właśnie tym preparatem szczepić. Od rana próbuję się czegoś w tej kwestii dowiedzieć, niestety bezskutecznie. W Agencji Rezerw Strategicznych nikt nie odbiera, nikt też nie odpisuje na wiadomości. Wszystko wskazuje więc na to, że będziemy musieli odwołać te terminy szczepień. Nie możemy ich przełożyć, bo do końca maja praktycznie wszystkie są już zajęte - tłumaczy dr Jerzy Radziszowski z Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego w Krakowie.

Przypomnijmy, na początek zakładano, że tam zostanie zaszczepionych 2500 osób, kiedy jednak zobaczono jak wielkie jest zainteresowanie, by nie denerwować ludzi, którzy stali w kolejce, a mimo to nie udało przyjąć szczepionki ogłoszono, że akcja zostaje przedłużona, bo jest 1000 dodatkowych szczepionek.

- W sumie do końca maja mieliśmy dostawać po 150 dawek tygodniowo Johnson&Johnson. Nie wiemy, czy one również zostaną anulowane czy może jednak do nas dotrą. To nie pierwszy raz, kiedy z dnia na dzień dowiadujemy się, że szczepionki nie dotrą do nas w zakładanym terminie. Nie pierwszy raz dowiadujemy się również, że z niewidomych powodów dostawy zostały okrojone - wyjaśnia dr Radziszowski.

Tymczasem po licznych komentarzach w mediach społecznościowych do zarzutu, że przez majówkową akcję szczepień do niektórych punktów nie dojechały szczepionki, odniosła się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

- Szczepionki, które dostarczono na majówkową akcje szczepień pochodziły z osobnej puli przeznaczonej wyłącznie na ten cel. Zmniejszenie dostaw do punktu szczepień produktu firmy J&J wynika z ograniczenia przez producenta dostawy do Polski. Informacje na ten temat były przekazywane od 24 kwietnia w komunikatach medialnych. Punkty szczepień w otrzymały możliwość zamówienia szczepionki firmy Pfizer, o czym zostały poinformowane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych 03.05.2021 r - piszą urzędnicy.