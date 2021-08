W maju NFZ uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu. Medycy dyżurujący pod numerem odebrali już blisko 27 tysięcy połączeń Ewa Wacławowicz

fot. Pixabay

Wysoka gorączka, nagłe zatrucie, ostatnia tabletka przyjmowanego regularnie leku, który dostępny jest jedynie na receptę. Takie sytuacje najczęściej mają miejsce w czasie, gdy przychodnie POZ nie pracują. Do kogo wówczas zwrócić się po pomoc? Na to pytanie odpowiedź zna NFZ, który w maju uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Do tej pory medycy dyżurujący pod jej numerem odebrali blisko 27 tysięcy połączeń.