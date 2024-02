W Małopolsce ok. 400 odbiorców nie ma prądu, strażacy walczą z podtopieniami i połamanymi drzewami. Odnotowano ponad 140 zdarzeń Aleksandra Łabędź

Bardzo niespokojny dzień dla województwa małopolskiego. Tylko od godz. 7.00 do 15.00 - 5 lutego - małopolscy strażacy odnotowali ponad 140 zdarzeń atmosferycznych. Najwięcej interwencji w powiecie krakowskim. Od samego rano strażacy wyjeżdżają do zalanych piwnic i garaży, przepychania przepustów i usuwania połamanych gałęzi z dróg i chodników. Według informacji od Tauron Dystrybucja S.A. bez prądu pozostaje ok. 400 odbiorców, z czego prawie 190 w powiecie bocheńskim (gmina Bochnia), ok. 60 w oświęcimskim, ok. 50 w limanowskim.