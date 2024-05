W małopolskich parafiach trzecioklasiści przystępują do Pierwszej Komunii Świętej. Tradycyjnie w maju

Pierwsza Komunia Święta uczniów Chrobrego

To było jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu uczniów klasy 3. Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. W sobotę, 11 maja, pod opieką księdza katechety Andrzeja Bajorka, przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Nowym Sączu. Uroczystej mszy świętej przewodniczył i sakramentu dziewięciolatkom udzielił ksiądz prałat dr Jan Siedlarz.

Pierwsze komunie tradycyjnie w maju

Maj to miesiąc, w którym rzadziej organizowane są wesela, m.in. dlatego, że to zwyczajowo czas pierwszych komunii w Kościele katolickim. Data nie jest przypadkowa i ma ścisły związek z kalendarzem liturgicznym. Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej to radosny moment, do którego dzieci przygotowują się od dłuższego czasu. Dlatego też najlepszym czasem na wprowadzenie ich w tajemnicę Eucharystii jest okres wielkanocny, który trwa 50 dni – od Niedzieli Wielkanocnej do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.