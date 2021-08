W niedzielę utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu KM. VII etap wyścigu Tour de Pologne w Krakowie i okolicznych gminach

Poniżej przekazujemy pełny komunikat Zarządu Transportu Publicznego:

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.08.2021 r. (niedziela – święto Wniebowzięcia NMP) na terenie Krakowa oraz okolicznych gmin (obsługiwanych przez linie aglomeracyjne) odbędzie się VII Etap wyścigu kolarskiego 78. Tour de Pologne oraz wyścig Tour de Pologne Junior.

TRASA TOUR DE POLOGNE:

START OSTRY około godz. 15:20: Zabrze – Orzesze – Łaziska Górne – Katowice – Lędziny – Imielin – Chełm – Libiąż – Alwernia – dalej DW780 w kierunku Krakowa – Przeginia Duchowna – dalej prosto DW780: Czułówek – Kaszów – Liszki – Kryspinów – wjazd do Krakowa: Księcia Józefa – Most Zwierzyniecki – Zielińskiego („pod prąd” jezdnią w kierunku Bielan) – Praska – Szwedzka – Tyniecka – Rynek Dębnicki – Madalińskiego – Most Dębnicki – al. Krasińskiego („pod prąd” jezdnią zachodnią) – następnie 3 okrążenia: al. Mickiewicza („pod prąd” jezdnią zachodnią) – Reymonta – Piastowska – Królowej Jadwigi – al. Focha – META.