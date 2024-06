W niedzielę w Krakowie rozpocznie się Festiwal Kultury Żydowskiej. Znowu bez "Szalom na Szerokiej"

"Znakiem jakości Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie jest muzyka. W tym roku przygotowaliśmy dla Was rekordową liczbę koncertów – aż 16!" - informują organizatorzy.

Większość z nich odbędzie się w Muzeum Inżynierii i Techniki, kilka w Namiocie FKŻ, a jeden specjalny w Synagodze Starej.

Na Kazimierzu będzie okazja, by poznać różne oblicza współczesnej muzyki żydowskiej: od muzyki klezmerskiej, po tanga hebrajskie, od mistycznych pieśni i modlitw żydowskich, po rockowe wersje muzyki kantoralnej. W sumie będzie to piętnaście koncertów.

W Krakowie zabrzmią światowe prapremiery projektów stworzonych specjalnie z myślą o festiwalu, m.in.: koncert inauguracyjny w wykonaniu Mai Belsiztman i Cracow Golden Quintet, The Kadya Trio, The Sway Machinery, Bastarda Trio, Voices of Yemen, Alex Roth’s Cut The Sky, Maqamat: Adon Olam, Yemen Blues, nocny koncert Jarosława Bestera, koncert tang hebrajskich w wykonanie Warszawskiego Combo Tanecznego, klasykę muzyki klezmerskiej w wykonaniu Strauss Warschauer Duo, koncert na przywitanie Szabatu, a na finał – koncert MLDVy.