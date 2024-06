Takiego widowiska w Krakowie jeszcze nie było. Balet Cracovia Danza zaprasza do wód

Spektakl "Muzyka na wodzie" to najważniejsza premiera Baletu Cracovia Danza, o której mówi pani, że zaprezentuje zupełnie nową jakość. Co zatem zobaczymy?

Rzeczywiście będzie to spektakl, jakiego jeszcze nigdy nie pokazywaliśmy: pełen przepychu, fantazji i dostojeństwa zarazem, z alegorycznymi postaciami, przepięknymi kostiumami, które same w sobie stanowią dzieła sztuki i niezwykłą choreografią. "Muzyka na wodzie" to spektakl, do którego jako tancerze dorośliśmy. Pomysł już od jakiegoś czasu chodził mi po głowie, ale zarówno "Water Music" Georga Friedricha Haendla, jaki i "Wassermusik" Georga Philippa Telemanna - utwory, na których bazujemy, to bardzo wymagająca dla tancerzy muzyka,

Cracovia Danza już nie raz przekonywała, że potrafi pokazać tańcem to, czego wydawać by się mogło nie da się tańcem wyrazić. Jak na scenie zostanie przedstawiona opowieść z wodą w roli głównej?

Będzie to na wskroś barokowe widowisko, a więc aspekt wizualny jest tu niezwykle istotny, pokażemy w nim barwne, alegoryczne personifikacje wód mineralnych, przedstawienie natury w całej swej okazałości, różnorodności i sile, niesamowite żywioły, które często były prezentowane w barokowych baletach. Przywołamy barokową mitologię: Tetydy, zakochany Neptun, żartobliwy Tryton, Nimfy wodne, Burza morska, Najady, z którymi kojarzymy wodne światy, ale nawiążemy też do współczesnej koncepcji abstrakcji, czyli przedstawiania tańcem natury wody, lasów, łąk. Pod kątem wizualnym dużą rolę będą odgrywały również projekcje w wykonaniu Krzysztofa Antkowiaka i światła w reżyserowane przez Dariusza Brojka i Grzegorza Marczaka. Wprowadzą one nastrój, dzięki któremu widzowie poczują się jak nad wodą.