W Nowej Hucie może powstać Centrum Recyklingu za 300 mln zł. Zapadła ważna decyzja w tej sprawie

Recykling 10 ton śmieci na dobę

Jak informuje Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy MPK Kraków, na razie inwestycja jest w sferze planowanie i nie wiadomo, czy i kiedy zostanie zrealizowana. Wiadomo jednak, że jeśli CROK powstanie, to zamontowane tam instalacje będą mogły przyjmować, przetwarzać, myć i poddawać recyklingowi co najmniej 10 ton śmieci na dobę.

W Centrum Recyklingu miałaby powstać m.in. sortownia odpadów zmieszanych, ponieważ obecnie niemal połowa śmieci trafia od razu do spalarni. Eksperci są przekonani, że w tych odpadach na pewno znajduje się plastik, który można by odzyskać i jeszcze bardziej zwiększyć poziom recyklingu.

Cztery instalacje

W ramach Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych planowana jest budowa 4 instalacji do przetwarzania śmieci zebranych od mieszkańców. Pierwsza obiekt pełniłby funkcję przygotowywania do recyklingu odzyskanych tworzyw sztucznych. To będą dwie nitki technologiczne o łącznej przepustowości do 40 tys. ton rocznie. Druga instalacja służyłaby do mycia, rozdrabniania odpadów i granulacji tworzyw sztucznych. To także dwie nitki technologiczne o łącznej przepustowości do 20 tys. ton rocznie.