W Nowym Targu rozdano środki na budowy dróg lokalnych na terenie całego województwa

Do tej pory w województwie małopolskim w ramach PROW 2014-2020 odbyły się dwa nabory wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. W pierwszym naborze dofinansowaniem objęto 85 inwestycji na kwotę ponad 59 mln zł. W obecnym, drugim naborze dofinansowanie obejmie 29 inwestycji na kwotę 76,6 mln zł.

Symboliczne promesy na dofinansowanie projektów w ramach drugiego naboru przekazali małopolskim samorządowcom marszałek Małopolski Witold Kozłowski, senator Jan Hamerski, poseł Anna Paluch, poseł Patyk Wicher oraz radny województwa Stanisław Barnaś. Przekazanie odbyło się w Nowym Targu.

- Chcę zwrócić uwagę ile już przeznaczyliśmy i przeznaczymy środków finansowych dla lokalnych społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do tej pory udało się zdobyć w ciągu ostatnich dwóch lat w sumie 380 mln złotych. Z tego blisko 90 mln to pieniądze na drogi lokalne czy 120 mln na gospodarkę wodno-ściekową. Z kolei na działalność Lokalnych Grup Działania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy kolejne 320 mln złotych. Łącznie w ostatnim czasie i najbliższej perspektywie do obszarów wiejskich trafi blisko miliard złotych. Dzisiaj już po raz drugi przekazujemy czeki na środki finansowe związane z drogami gminnymi i powiatowymi. Chodzi o gruntowne przebudowy, remonty lub budowy nowych dróg w Małopolsce lokalnej. Łącznie będzie to 150 km. Lokalne wspólnoty na to czekają, aby poprawiać stan tych dróg, którymi się najczęściej poruszają. To bardzo ważne biorąc pod uwagę strategię zrównoważonego rozwoju, którą realizuje Zarząd Województwa Małopolskiego. Tak samo ważne dla nas są Igrzyska Europejskie jak i potrzeby choćby najmniejszej wspólnoty samorządowej. Dotyczy to zarówno infrastruktury społecznej jak i technicznej, w tym właśnie komunikacyjnej - mówił w Nowym Targu marszałek Witold Kozłowski.