W oczekiwaniu na rozwiązanie sporu z Koroną. P.o. prezesa Sandecji: najważniejsze, by nie ucierpiał na tym piłkarz

Przypomnijmy, że sądeczanie nie zgadzają się z Koroną Kielce ws. przenosin Błanika do Kielc. Kwestią sporną ma być m.in. kwota, za jaką kielczanie mieli pozyskać zawodnika. Mowa o zapisanych w kontrakcie ok. 60 tys zł.

– Jak na razie nie chcemy mówić zbyt wiele, czekamy na rozwiązanie kilku kwestii – przyznał w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Łukasz Morawski, p.o. prezesa Sandecji.

– Musimy nieco ograniczyć się medialnie, w ostatnim czasie sporo zostało już bowiem napisane i powiedziane. Próbujemy mediacji z drugą stroną. Chcemy to jak najszybciej załatwić. Może tak się stanie dzisiaj, może jutro (nasza rozmowa odbyła się w poniedziałek o godz. 14:28). Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, by nie ucierpiał na tym sam zawodnik i mógł po prostu grać w piłkę. Na tym nam zależy – dodał przedstawiciel nowosądeckiego pierwszoligowca.