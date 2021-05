W Ostrowie pod Tarnowem odbudują most na Dunajcu. Powiat tarnowski podpisał umowę z wykonawcą

Bez mostu w Ostrowie już półtora roku

Przeprawa na Dunajcu została zamknięta dla ruchu, z dnia dzień, pod koniec 2019 roku. Powodem były fatalne wyniki ekspertyz technicznych, z których wynikało, że dalsze użytkowanie mostu może skutkować katastrofą budowlaną. W ub. roku dotychczasowa, licząca pół wieku, przeprawa, została rozebrana. Zostały po niej jedynie betonowe podpory oraz przyczółki, na których osadzona ma zostać konstrukcja nowego mostu, a także rury kanalizacji biegnące z Wierzchosławic do Tarnowa, które umieszczono na specjalnie wybudowanej tymczasowej platformie.

Na ogłoszony przez powiat tarnowski przetarg na odbudowę mostu w Ostrowie wpłynęło dziewięć ofert. Najkorzystniejszą cenową przedstawiło konsorcjum firm Wolmost z Rzeszowa oraz Mostostalu Kielce. Opiewa ona na kwotę 27,5 miliona złotych.

- Z drżeniem serca czekaliśmy do północy w poniedziałek na ewentualne odwołania innych firm, które uczestniczyły w przetargu. Gdyby takie wpłynęły, czas realizacji inwestycji opóźniłby się. Na szczęście nikt nie zakwestionował wyników przetargu, bo też nie było się do czego przyczepić. To oznacza zielone światło dla wykonawcy – tłumaczy Roman Łucarz, starosta tarnowski.