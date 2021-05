W Oświęcimiu napadnięto na 17-letnią dziewczynę. Policja poszukuje sprawcy, którego spłoszyły przejeżdżające rowerzystki

Do zdarzenia doszło we wtorek, 4 maja br. po godzinie 22. Mieszkanka Oświęcimia wracała do domu ze spotkania ze znajomymi. Kiedy szła mostem Piastowskim w stronę oświęcimskiej Starówki, od tyłu podszedł do niej zamaskowany mężczyzna, który zabrał jej trzymany w ręku telefon komórkowy, po czym sprowadził ją po schodach na miejskie Bulwary. Krzyk nastolatki usłyszały dwie rowerzystki, które znajdowały się na Bulwarach tuż przy rzece Sole. Na widok zbliżających się rowerzystek sprawca zbiegł.

- Informacja o zdarzeniu natychmiast dotarła do wszystkich patroli, które wszczęły poszukiwania sprawcy. Niestety, w wyniku kilkugodzinnej penetracji miasta nie natrafiono na ślad mężczyzny. Natomiast w pobliżu miejsca zdarzenia udało się odnaleźć telefon nastolatki. Sprawca porzucił go podczas ucieczki – informuje Małgorzata Jurecka, rzecznik prasowy oświęcimskiej KPP.

Policjanci prowadzą czynności mające na celu zatrzymanie sprawcy, jednakże zwracają się również z prośbą o kontakt do świadków oraz kierowców posiadających kamerki samochodowe, którzy we wtorek, 4 maja 2021, pomiędzy godzinami 22 do 22.40, przejeżdżali mostem Piastowskim w Oświęcimiu, czyli ulicą Dąbrowskiego w stronę ulicy Konarskiego oraz w kierunku przeciwnym. Być może na nagraniu z kamerki samochodowej zarejestrowany został wizerunek poszukiwanego sprawcy.