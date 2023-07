W Rabce-Zdrój Szpital Miejski otworzył pracownię diagnostyki laboratoryjnej. To pierwszy etap prac modernizacyjnych całego obiektu

To pierwszy wyremontowany budynek na terenie szpitala miejskiego, w którym lada dzień rozpocznie się kompleksowa przebudowa głównego obiektu. Nie jest to jedyna inwestycja, bo w ostatnim czasie m.in. wyburzono prosektorium, dzięki czemu szpital zyskał miejsca parkingowe czy budowa nowego dojazdu od ul. Poniatowskiego, ale kolejna nowa, którą można się pochwalić.

- Bardzo dużo mówi się w Rabce, że szpital musi być. Ale jeśli nie zaczniemy w niego inwestować, to zamknie go jakaś instytucja, dlatego musimy dostosowywać go do obowiązujących wymogów i standardów XXI wieku - mówił burmistrz Leszek Świder, przypominając o rozpoczynającej się lada dzień modernizacji całego szpitala. - Mam świadomość, na co się porywamy i że koszty tego będą bardzo duże - stwierdził, ale jak dodał, jest pewien, że za kilkanaście miesięcy Rabka będzie mieć placówkę, którą będzie się chlubić.

Ten ma objąć cały budynek. Roboty zakładają montaż wszystkich instalacji od nowa, wymianę dachu, rozbudowę bloku operacyjnego i modernizację każdego pomieszczenia wewnątrz szpitala. Zarząd szpitala liczy, że remont zajmie od 12 do 18 miesięcy, z tym że poszczególne piętra będą oddawane do użytku systematycznie. Modernizacja zajmie ok. 1,5 roku i pochłonie 25-30 mln zł.