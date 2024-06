W sierpniu Krynica zaprasza na festiwal. Ruszyła sprzedaż biletów

Osiem dni wypełnionych muzyką od rana do późnych godzin wieczornych: dwie wielkie opery, gale operowe i operetkowe, duże koncerty i kameralne wykonania, światowe tytuły i kompozycje, które narodziły się w Krynicy, ponadczasowe przeboje i festiwalowe odkrycia, gwiazdy estrady i debiutanci, spotkania z gwiazdami i uwielbiani przez krynicką publiczność prowadzący – tak w skrócie prezentuje się bogaty i różnorodny program 57. Festiwalu im. Jana Kiepury.

Estradą wieczornych widowisk będzie niezmiennie Pijalnia Główna przy krynickim deptaku, na pozostałe wydarzenia Festiwalu zaprosimy publiczność do nowo powstałego amfiteatru przy ul. Nikifora Krynickiego.

– Festiwal im. Jana Kiepury to przede wszystkim święto śpiewaków i to oni będą wiedli prym także podczas tegorocznej edycji. Będziemy gościć w Krynicy niekwestionowane gwiazdy, oklaskiwane na światowych scenach i wspaniale zapowiadających się młodych artystów, wielu z nim wróżę naprawdę piękną karierę i chciałbym, by to Krynica lansowała talenty – zapowiada prof. Tadeusz Pszonka, dyrektor artystyczny Festiwalu im. Jana Kiepury. – Jak zawsze, tworząc program Festiwalu, starałem się sprostać gustom krynickiej publiczności, jednocześnie pamiętając, że Festiwal jest czasem, kiedy chcemy cieszyć się wyłącznie muzyką i swoim towarzystwem, zapominając o codziennych problemach. Mam nadzieję, że tegoroczna propozycja zadowoli melomanów swoją różnorodnością i poziomem artystycznym.