W Starym Sączu powstanie mała wodna elektrownia? Trwają procedury

Plan wybudowania małej elektrowni wodnej na Dunajcu w Starym Sączu przez Sądeckie Wodociągi pojawił się już jakiś czas temu. Po co miałaby powstać? Chodzi głównie o oszczędności - niższe koszty energii miałby przełożyć się na ograniczenie podwyżek albo na niższe ceny wody.

W lipcu 2021 roku podpisana została umowę z firmą, która przygotowała wstępną koncepcję. Dzięki niej możliwe było ocenienie, czy jest możliwa budowa małej elektrowni wodnej i czy jest to opłacalne.

Okazało się, że techniczne możliwości budowy małej elektrowni są, a jej powstanie przyniesie wiele profitów. Czy powstanie? Wiele zależeć będzie od uzyskania wszelkich pozwoleń. Procedury właśnie się rozpoczęły. Pierwszym etapem będzie uzyskanie oceny oddziaływania na środowisko.

- Zbieramy dokumentację, potrzebne będzie uzyskanie zgód - to na pewno kilka lat pracy. Elektrownia przyniesie jednak wiele korzyści, tak jak oczyszczalnia ścieków w Nowym Sączu. Dzięki temu, że jest samowystarczalna i produkuje sto procent energii na własne potrzeby, to odnotowaliśmy oszczędność. W okresie wzrostu cen za energię elektryczną zaoszczędziliśmy około 2,5 mln złotych. Wszystkie te działania zmierzają do ograniczenia wzrostu cen - przyznaje w rozmowie z naszą redakcją Tadeusz Frączek, prezes Sądeckich Wodociągów.