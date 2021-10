W Tarnowie nie będzie już PWSZ. Największa uczelnia w mieście i regionie niebawem zamieni się w... Akademię [ZDJĘCIA]

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie. Proces zmiany nazwy już się rozpoczął

Starania o to, aby na bazie PWSZ utworzyć Akademię Tarnowską trwają już od kilkunastu lat. Wszystko wskazuje na to, że niedługo się one ziszczą i miasto będzie mogło poszczycić się uczelnią wyższą o randze akademii, a tym samym wzrośnie jego prestiż. To efekt nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która niedawno weszła w życie. Umożliwia ona najlepszym uczelniom zawodowym w Polsce, przyjęcie nazwy „Akademia Nauk Stosowanych”.

Wszystko wskazuje na to, że piątkowa inauguracja nowego roku akademickiego była w Tarnowie ostatnią pod nazwą PWSZ. Kolejna prawdopodobnie odbędzie się już w Akademii Nauk Stosowanych.