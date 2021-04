W Tatrach pełnia zimy. Nie wierzycie? Zobaczcie na te zdjęcia! Na Kasprowym Wierchu aż 165 cm śniegu

W górach jeszcze długo będzie prawdziwa zimowa aura. Wybierający się w wyższe partie gór, nadal muszą liczyć się z zagrożeniem lawinowym, a także zabrać na wyprawę typowo zimowe odzienie.

Na Kasprowym Wierchu nadal leży 165 cm śniegu, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - 142 cm, a na Hali Gąsienicowej - 78 cm. Do tego w górach utrzymuje się niska temperatura. W piątek rano na Kasprowym termometry wskazywały minus 8 stopni Celsjusza.

Ratownicy TOPR przypominają, że w górach cały czas mamy zagrożenie lawinowe. Aktualnie obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia. TOPR apeluje do wędrowców, by nie lekceważyli tego stopnia. - To cały czas stopień zagrożenia, a nie bezpieczeństwa - mówią ratownicy.

- W wyższych partiach Tatr (powyżej górnej granicy lasu) nadal panuje zima. Pokrywa śnieżna mocno zróżnicowana w zależności od wystawy i wysokości. Zalegający na szlakach śnieg jest w godzinach porannych twardy i zmrożony. W godzinach popołudniowych, w miejscach nasłonecznionych robi się mokry i grząski. Na graniach utworzyły się nawisy śnieżne. Wiatr utworzy miejscami głębokie zaspy, szczególnie w formacjach wklęsłych i na dużych polach śnieżnych. Dodatkowym utrudnieniem w partiach graniowych jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) wraz z umiejętnością posługiwania się nim. Tatrzańskie stawy rozmarzają, apelujemy o niewchodzenie na ich tafle, ponieważ zalega na nich woda - dodaje Tatrzański Park Narodowy.