W Tatrach powstaje pierwsze podziemne centrum przyrodnicze

Idący szlakiem do Doliny Kościeliskiej – na samym początku drogi – mogą zobaczyć wielki plac budowy. Jest on otoczony wysokim płotem, a za nim widać wielką dziurę w ziemi i pierwsze prace betonowo-zbrojeniowe na jej dni. To właśnie tam powstaje nowe centrum edukacyjno-przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Pomysł budowy nowego centrum zrodził się już w 2018 roku. Jednak dopiero teraz widać, że roboty budowlane zaczęły iść pełną parą. - Trwają teraz ciężkie prace budowlane. Plan jest bardzo ambitny. Otwarcie centrum planujemy na pierwszą połowę 2023 roku – mówi Daniel Wahl z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Nowy ośrodek edukacyjny będzie wyjątkowy – także z tego względu, że cała ekspozycja znajdzie się pod ziemią. - To było dla nas bardzo istotne. Chodziło o to, by nowe centrum nie zakłócało krajobrazu wylotu Doliny Kościeliskiej. Dlatego to był nasz warunek dla projektantów. Naszym zdaniem firma, która zajęła się projektowaniem nowego miejsca, wywiązała się z tego warunku bardzo dobrze. Cała ekspozycja będzie pod ziemią, a na powierzchni znajdzie się niewielka część oznaczająca wejście główne do centrum – mówi Daniel Wahl.