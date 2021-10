W Tatrach spadł śnieg. W środę biało może zrobić się w Zakopanem [GALERIA]

Pobieliło Tatry. - W górach śnieg leży od wysokości ok. 1300 metrów. Nie jest dużo, bo to jest takie przybielenie. Jednak w środę prognozowane są większe opady. Na pewno w górach zrobiły się trudne warunki do wędrowania. Nie są to jeszcze warunki na typowo zimowy sprzęt, jak raki i czekan, jednak takie raczki turystyczne mogą się przydać w wyższych partiach gór - mówi Edward Lichota, ratownik TOPR.

Weronika Błaszkiewicz z Tatrzańskiego Parku Narodowego dodaje, że na Kasprowym Wierchu leży ok. 1 cm śniegu. - Szlaki są zalodzone, oblodzone. Trzeba bardzo uważać - dodaje.

TOPR zaznacza, że są to jedne z najtrudniejszych warunków w górach. Śniegu będzie za mało, by wędrować w rakach, a w samych butach także będzie bardzo ślisko. - Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w górskich wędrówkach w takich warunkach, lepiej by na razie odpuścił sobie wyjścia w wyższe partie gór i ograniczył się do wędrowania po dolinkach - dodaje ratownik.