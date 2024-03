W Tauron Arenie można odkryć magię roślin. To największa taka impreza w Polsce

- Festiwal Roślin, czyli największa impreza tego typu w Polsce, powraca do Krakowa, ale w nowej, większej lokalizacji. Niezależnie od tego, czy jesteś zielonym entuzjastą, czy dopiero chcesz odkryć magię roślin, czeka na ciebie niesamowite wydarzenie pełne radości, barw i inspiracji - informują organizatorzy. - W tym sezonie przygotowano coś wyjątkowego nawet dla tych, którzy do tej pory, nie byli przekonani do roślinnego uroku. Przywieziono zarówno atrakcyjne rośliny w niskich cenach, jak również kolekcjonerskie kąski, których próżno szukać, gdzie indziej - dodają.