W Trzebini znaleziono zaniedbanego i skrajnie wycieńczonego psa. Po wielu perypetiach trafił do schroniska, a potem… do właścicieli ZDJĘCIA

W osłupienie wprawił mieszkankę Trzebini pies, którego znalazła na jednej z ulic. Słaniające się na nogach zwierzę, z dredami niemal do ziemi, sprawiło, że kobieta postanowiła mu pomóc.

- Wyczerpany, wychudzony, zaniedbany, trafił do Libiąża. Pani, która znalazła staruszka natychmiast skontaktowała się z policją, a ta z naszym schroniskiem – mówi Jarosław Kołodziejczyk, właściciel schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmku. - „Reanimacja” pieska trwała kilka dni. Powoli dochodził do siebie. Udało się uratować czworonoga. Nawet mieliśmy chętne osoby, które chciały go przygarnąć – dodaje.