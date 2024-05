Policjanci z komendy w Oświęcimiu odebrali dwa psy właścicielom w Osieku podejrzanym o znęcanie się. Zdjęcia

Policjanci interweniowali w Osieku

Zwierzęta nie miały dostępu do czystej wody oraz pokarmu. Po kilkunastu minutach na miejscu zjawili się właściciele posesji, 34 i 39-latek. Pierwszy z mężczyzn zaprzeczył, aby jego pies nie otrzymywał jedzenia, na dowód wskazał puszkę po pokarmie, w której znajdowały się larwy owadów.

- Policjanci potwierdzili zgłoszenie. Jeden psiak był zamknięty w piwnicy, w której podłoga była tak zaśmiecona różnego rodzaju pudełkami, deskami oraz puszkami i butelkami po piwie, wódce i innych napojach, że pies nie miał możliwości poruszania się. Drugi psiak znajdujący się na sąsiedniej posesji przywiązany był łańcuchem do budy. Oba psy były brudne i zaniedbane - informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Za znęcanie nad zwierzęciem grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności

Policja przypomina przy tej okazji, że posiadanie zwierzaka, to nie tylko przyjemność, ale także odpowiedzialność. Osoba posiadająca zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.