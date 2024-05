W Zakopanem niemal doszczętnie spłonął samochód ZDJĘCIA

W nocy z piątku na sobotę (10/11 maja) strażacy zostali zaalarmowani o płonącym samochodzie na Bilinówce w Zakopanem. Na miejsce udał się zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Zakopanego.

Strażacy po przyjeździe na miejsce zgłoszenia zastali objęty pożarem cały samochód. Płomienie wydobywały się w wnętrza pojazdu. Pożar udało się ugasić i uratować budynek oraz inny pojazd stojący w pobliżu.

To już kolejny pożar pojazdu w ostatnich miesiącach na terenie Zakopanego i Podhala. Przyczyny samozapłonu pojazdów nie zostały ustalone, ale coraz więcej mieszkańców narzeka na grasujące nocą kuny. Pozostawiają one nie tylko ślady na karoserii, ale potrafią chować jedzenie w komorze silnika. Bardzo często powodują także szkody w postaci przegryzionych przewodów od spryskiwaczy, czy uszkodzonej izolacji kabli, która doprowadza do zwarcia instalacji elektrycznej.