W Zakopanem przyznano Marki Tatrzańskie. Galę zakończył pokaz mody FOLK DESIGNE “Czerwone Korale”

- To są zawsze trudne decyzje. Chciałoby się nagrodzić wszystkich, natomiast nie da się. Każdy to zrozumie i uszanuje decyzje kapituły. Dopóki nie dostanie się wyróżnienia można składać co roku zgłoszenia, więc może uda się, że usługa, czy produkt będzie na wyższym poziomie w kolejnym roku. Dyskusja zawsze jest burzliwa, a głosowanie zawsze jest głosowaniem tajnym. Każdy członek oddaje jeden głos ze skalą punktów od 1-10 stąd są to decyzje indywidualne - zaznacza Helena Buńda, dyr. Tatrzańskiej Agencji, Rozwoju, Promocji i Kultury.

Na zakończenie Gali Marki Tatrzańskiej odbył się pokaz mody. Kolekcja “Czerwone Korale” autorstwa Anety Larysy Knap FOLK DESIGN wprawiła w zachwyt przybyłych do teatru.