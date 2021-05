Wadowice. Były starosta powiatu wadowickiego poślubił byłą wicestarościnę. Najpierw była praca w samorządzie a potem miłość

Były burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski zasiadł na ławie oskarżonych. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności [WIDEO] [AKTUALIZACJA]

We wtorek (9.03. 2021) w Sadzie Rejonowym w Wadowicach rozpoczął się proces przeciwko byłemu burmistrzowi Wadowic Mateuszowi Klinowskiemu. Polityk jest oskarżony o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy gminnej inwestycji, która ostatecznie miała okazać się kosztowną dla podatników samowolą budowlaną. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności. Oskarżony, który dziś jest radnym Wadowic, nie przyznaje się do winy. Czy wsypie byłych podwładnych? Oni też mają zostać przesłuchani. Zobacz zdjęcia i film z sali rozpraw [AKTUALIZACJA]