Wadowice. Od 2 do 3 października weekend seniora z kulturą w Domu Rodzinnym Jana Pawła II

Kampania „60+ Kultura” to inicjatywa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skierowana do seniorów powyżej sześćdziesiątego roku życia. Akcja ma zachęcić seniorów do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki wykorzystaniu oferty dostępnej w ich miejscu zamieszkania.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach włączyło się w tegoroczną edycję akcji.

W ramach kampanii, 2 i 3 października br. w kasie biletowej Muzeum dostępne będą darmowe bilety na zwiedzanie wystawy stałej Muzeum dla osób, które ukończyły 60. rok życia. Liczba biletów ograniczona.

Skorzystanie z bezpłatnej oferty możliwe będzie za okazaniem dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego wiek uczestnika kampanii.