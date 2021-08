Wadowice. Wędrował po Tatrach nie tylko Karol Wojtyła, późniejszy JP II. Obozy wędrowne organizował ks. Władysław Świżka [ZDJĘCIA]

Niezapomniane obozy wędrowne w Tatry z ks. Świżką

Obozy wędrowne z ks. Władysławem Świżką, odbyły się dwa. Pierwszy w dniach 24-29 czerwca 1934 r., drugi od 30 lipca do 6 sierpnia 1935 r.

Tatry przeszli wzdłuż i wszerz. I spotkać się z góralami.

Ks. Władysław Świżek przybył do Wadowic w 1933 r. jako młody kapłan. (święcenia kapłańskie przyjął cztery lata wcześniej). Przez cały niemal pobyt w parafii pracował jako katecheta, uczył religii w szkole zawodowej, a przez rok także w szkole męskiej.

Ks. Świżek doprowadził przede wszystkim do rozwoju istniejącego przy parafii od 1917 r. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Stosunkowo nieliczna organizacja, w 1933 r. liczyła zaledwie 31 członków, rozrosła się do 120 druhów w roku 1936 rozwijając swoją działalność na różnych polach.