Wadowickie Centrum Kultury dostało 140 tys. zł. Szykują skok technologiczny

Zostanie też zainstalowany system do audiodeskrypcji (osoba słabo widząca będzie mogła słuchać opisu wydarzeń na ekranie). Zamontowanie pętli indukcyjnych i pokazy filmów pozwolą osobom z dysfunkcjami słuchu i wzroku w pełni korzystać z oferty Kina Centrum.

Epidemia koronawirusa znacznie ograniczyła liczbę uczestników na zajęciach edukacyjnych i kulturalnych. Centrum nie było dotychczas przygotowane do nowych warunków działania. Dlatego zaistniała potrzeba rozbudowy infrastruktury do profesjonalnego nagrywania zajęć, streamingu treści czy przechowywania nagrań. Zakup tablic interaktywnych, oprogramowania oraz sprzętu do streamingu pozwoli zainteresowanym korzystać z oferty WCK na odległość