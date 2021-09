Wawel dla młodych. Hackathon w Zamku Królewskim

- Chcemy połączyć specjalistów ze świata filmu i IT. Do pracy podczas trzydniowego konkursu pragniemy zaprosić: informatyków, programistów, grafików komputerowych, specjalistów VR i AR, producentów, dźwiękowców, ale także aktorów i reżyserów. Nowa publiczność coraz częściej będzie oczekiwała od twórców oraz instytucji kultury narracji interakcyjnej, która ze świata programowania będzie migrować do świata sztuki i na odwrót - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.