Ważny mecz Wisły i zakorkowane pół Krakowa. "Auta zaparkowane wszędzie".

Mecze Wisły zazwyczaj odbywają się w weekendy, a w tygodniu w godzinach wieczornych. Tym razem spotkanie Pucharu Polski wyznaczono na popołudnie. W stronę stadionu ciągnęły więc tłumy kibiców. Wielu skorzystało z komunikacji zbiorowej.

Część przyjechała samochodami. A to także godziny powrotu mieszkańców z pracy do domu. To spowodowało korki w rejonie stadionu przy ul. Reymonta, ale także w okolicy. Zakorkowane były m.in. Aleje Trzech Wieszczów, czy al. 3 Maja.

Dodatkowo niektórzy postanowili zostawić samochody w niedozwolonych miejscach takich jak bramy wjazdowe czy trawniki - o czym poinformował nas zaniepokojony tym faktem czytelnik.

Czytelnik