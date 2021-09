Weekend pod znakiem V Lisowczykowych Harców – jubileuszowych zawodów łucznictwa konnego w Starej Cegielni

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

W tym roku zaplanowano rozegranie wszystkich trzech konkurencji łuczniczych. Będą to kolejno tory Tower 90, polski i raid. Konkurencje są rozgrywane w ramach Pucharu Polski w Torze Polskim oraz rankingu Polskiego Stowarzyszenia ŁucznictwaKonnego.

Organizatorzy jak zawsze prosili zawodników o start w historycznych strojach.

Historyczne stroje są również mile widziane pośród publiczności. Za najciekawsze kreacje przewidziane są nagrody-niespodzianki.

Do Gładyszowa przyjechali mistrzowie świata i Europy w łucznictwie konnym oraz aktualny wicemistrz Polski.

W sobotę i niedzielę w trakcie trwania zawodów odbywa się równolegle festyn „Z końmi przez wieki”. Wokół Starej Cegielni rozbiło się obozowisko wczesnośredniowiecznych Słowian, będzie można obejrzeć pokazy szermierki, konne oraz sokolnicze. Mało tego, chętni będą mogli wziąć do ręki łuk, by samemu przekonać się, czy strzelanie z niego jest trudną, czy może łatwą sztuką. Nie zabraknie też pokazów tańców oraz pieśni z muzyką na żywo, przejażdżek bryczką albo i wierzchem oraz stoisk z rękodziełem. Do woli będzie można też zwiedzać stworzone przez organizatora muzeum jeździectwa i zaprzęgów konnych.