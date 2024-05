Weekend w Krakowie. Najlepsze wydarzenia w mieście w dniach 24-26 maja: Copernicus Festival, Festiwal Muzyki Filmowej, Korowód Nowohucki

Majowy weekend w Krakowie

Zbliżający się weekend niesie ze sobą wiele atrakcji zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W Krakowie sporo się będzie działo, a wśród wydarzeń nie zabraknie atrakcji dla rodzin i najmłodszych.

Przejdź do galerii i zobacz, co ciekawego będzie można robić w Krakowie w dniach 24-26 maja. Chcąc przejść do kolejnego zdjęcia, przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.