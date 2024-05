Weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w dniach od 10 do 12 maja: Juwenalia UEK, Festiwal Kultury Rumuńskiej, The World of Hans Zimmer

Wydarzenia w Krakowie. Najlepsze atrakcje weekendu

To będą intensywne dni!

Juwenalia UEK 2024

Juwenalia UEK to wyjątkowe święto, które odbywa się co roku tydzień przed klasycznymi Juwenaliami Krakowskimi, organizowanymi przez pozostałe krakowskie uczelnie. Składa się ono z kilku eventów, których uwieńczeniem będzie wspomniany Koncert Główny UEK. Bilety na koncert sprzedały się jak świeże bułeczki i obecnie są już niedostępne.

Hans Zimmer w Krakowie

Juwenalia UEK to jednak nie jedyne muzyczne wydarzenie nadchodzących dni. W najbliższą niedzielę w Tauron Arenie odbędzie się bowiem wyjątkowy koncert "The World of Hans Zimmer – A New Dimension", podczas którego światowej sławy muzyka zaaranżuje zupełnie nowy wybór partytur, zachwycając tym samym koneserów muzyki. Bilety na to wydarzenie są wciąż dostępne online.