Wehikuł czasu na zamku w Rabsztynie. Tym razem można było poznać średniowieczną zbroję. Nie zabrakło walk na miecze. Zobaczcie ZDJĘCIA

NOWE Kraków. Oczyszczą przepust pod torami w Bieżanowie. Po ulewnych deszczach zalało tam kilkadziesiąt domów

Musiało dojść do spotkania przedstawicieli gminy, PKP PLK oraz Wód Polskich, aby wszystkie strony stwierdziły coś, co wydaje się być oczywiste: przepust kolejowy przy ulicy Udzieli trzeba oczyścić. Ostatnio, po intensywnych opadach deszczu, doszło tam do zalania kilkudziesięciu domów, właśnie w rejonie przepustu. - Straty są olbrzymie - mówili mieszkańcy.