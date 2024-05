Wepchnęli 17-latka do bagażnika i wywieźli do lasu. Tam dotkliwie go pobili

Sceny jak z kryminalnego filmu rozegrały się 15 maja w Limanowej. Czterech młodych mężczyzn złapało 17-latka i siłą zmusiło go do wejścia do bagażnika samochodu.

- Napastnicy wywieźli chłopaka do lasu znajdującego się w miejscowości Rupniów. Na miejscu czekał na niego 17-letni mieszkaniec gminy Jodłownik, który nie tylko dotkliwie pobił przywiezionego nastolatka, ale także groził mu śmiercią. Pobitego 17-latka napastnicy pozostawili bez udzielenia pomocy, na przystanku autobusowym - relacjonuje przebieg zdarzeń st. asp. Jolanta Batko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Nastolatek w wyniku odniesionych obrażeń trafił do szpitala, a policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawców.