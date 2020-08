Wesela w dobie koronawirusa są pod coraz większym ostrzałem opinii publicznej. Wielu twierdzi, że to właśnie z powodu wesel dochodzi do szybszego rozprzestrzeniania się COVID-19. W Polsce w wielu miejscach to właśnie śluby i wesela okazały się być ogniskami koronawirusa. Jak ten temat widzą internauci? Jak zwykle po swojemu: "śmieszkując" i robiąc MEMY! Zobaczcie te najnowsze i najbardziej zabawne!