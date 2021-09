Wesele bez państwa młodych? „Teściowie” tylko dla widzów dojrzałych w Kinie Pod Baranami

„Teściowie” Kuby Michalczuka to obraz z serii sami z siebie się śmiejecie. Będzie więc gorzko-śmiesznie.

Uczestnicy seansu w ramach „Dojrzałego Kina” będą mieli – jak co tydzień – okazję, by nie tylko zobaczyć filmowe nowości, ale też porozmawiania o nich, tym cenniejsza okazja w pandemicznej rzeczywistości, kiedy wiele aktywności przeniosło się do wirtualnego świata.

„Dojrzałe Kino” to cykl Kina Pod Baranami zorganizowany z myślą o krakowskich seniorach. Od blisko dziesięciu lat w środy o godz. 11 mają oni możliwość obejrzenia premierowych filmów oraz podyskutowania o nich. Gospodynią spotkań jest znana krakowska filmoznawczyni Maria Malatyńska, której prelekcje poprzedzają seanse „Dojrzałego Kina”, a po pokazach amatorzy kina mogą wymienić uwagi podczas dyskusji.

- Od początku istnienia cyklu kluczem doboru repertuaru „Dojrzałego Kina” było pokazywanie filmów współczesnych, bieżących i premierowych. Nie chodziło o to, by wracać do znanej filmowej przeszłości, ale żeby umożliwić seniorom bycie na bieżąco, żeby np. mogli rozmawiać z wnukami o tym, co jest obecnie grane w kinach, o filmach oskarowych, nagrodzonych w Gdyni czy Berlinie - mówiła o idei „Dojrzałego Kina” Marynia Gierat, dyrektorka Kina Pod Baranami.