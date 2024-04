Wiadomo, kogo poprze PiS w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, Jest też komentarz drugiej strony

Krakowski oddział PiS de facto udziela poparcia Łukaszowi Gibale. W opublikowanym w czwartek, 11 kwietnia, apelu do wyborców Prawa i Sprawiedliwości przed II turą wyborów na urząd prezydenta czytamy: "odradzamy głosowanie na Aleksandra Miszalskiego, posła partii Donalda Tuska". Jednocześnie PiS zwraca się do wyborców, by 21 kwietnia wzięli udział w wyborach. - Nie umywajmy rąk od decyzji, nawet jeśli jest trudna - czytamy w apelu. - Cieszę się, że popierają mnie bardzo zróżnicowane środowiska - komentuje Łukasz Gibała. Skontaktowaliśmy się ze sztabem Aleksandra Miszalskiego, który przebywa obecnie w Sejmie i w najbliższym czasie przekaże swoje stanowisko w tej sprawie.

21 kwietnia krakowianie wezmą udział w II turze wyborów na urząd prezydenta miasta. W szranki staną Łukasz Gibała i Aleksander Miszalski. Mówi się, że to wyborcy PiS zdecydują o tym, kto zasiądzie w fotelu po Jacku Majchrowskim. "To od wyborców prawicy będzie zależało kto zostanie prezydentem Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa" - czytamy w apelu podpisanym przez Michała Drewnickiego, przewodniczącego krakowskiego oddziału PiS. "Czy będzie nim (prezydentem - przy. red.) Aleksander Miszalski, poseł Koalicji Obywatelskiej, znany głównie za sprawą tego, że pozował do zdjęcia mając narysowane na swoim czole osiem gwiazdek („Je..ć PiS”), „turystyczny baron”, jak określały go media, który jest jedną z twarzy obozu rządzącego w Polsce, czy może Łukasz Gibała, bezpartyjny kandydat, który co pokazała kampania jest mocno atakowany przez Platformę Obywatelską, mimo, że dekadę temu był ich członkiem" - czytamy w apelu krakowskich struktur PiS.

Przewodniczący krakowskich struktur partii zwrócił się do wyborców z apelem, by stawili się do urn, oddając głos "zgodnie z własnym osądem. Nie umywajmy rąk od decyzji, nawet jeśli jest trudna" - czytamy w apelu.

"Równocześnie odradzamy głosowanie na Aleksandra Miszalskiego, posła partii Donalda Tuska" - przedstawiają oficjalne stanowisko szefowie krakowskiego PiS-u. - "Jego ugrupowanie od wielu lat współrządzi w naszym mieście i jest zamknięte na jakąkolwiek współpracę przy projektach dobrych dla Krakowa. W przeciwieństwie do nich z klubem Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”, mimo różnic w poglądach na tematy ogólnopolskie w kończącej się kadencji Rady Miasta Krakowa potrafiliśmy współpracować w przypadku merytorycznych i programowych spraw (np. w sprawie ochrony terenów przed deweloperami przy użytku ekologicznym Słona Woda, zablokowaniu wyprzedaży majątku gminnego przez Platformę Obywatelską czy sprzeciwie wobec podwyżek podatków lokalnych i cen biletów). Nie wchodzimy natomiast w żadne koalicje – nie jesteśmy nimi zainteresowani" - czytamy w przesłanym stanowisku.

"Liczy się Kraków. Dlatego jeszcze raz prosimy Państwa o pójście na wybory 21 kwietnia. To od decyzji każdego wyborcy prawicy w mieście zależy kto będzie Prezydentem Krakowa w najbliższych 5 latach" - apeluje w imieniu partyjnego grona przewodniczący krakowskich struktur PiS, Michał Drewnicki. - Cieszę się, że popierają mnie bardzo zróżnicowane środowiska - komentuje Łukasz Gibała. - To z jednej strony lokalne struktury partii Razem. Z drugiej - większość radnych Nowoczesnej, z trzeciej - lokalni politycy PiS. To dowodzi, że w Krakowie Łukasza Gibały będzie miejsce dla wszystkich, niezależnie od ich poglądów politycznych - dodaje.

A oto pełna treść stanowiska Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie dot. II tury wyborów Prezydenckich:

Decyzję PiS-u skomentowała sztab Aleksandra Miszalskiego. "Pan Łukasz Gibała, bezpartyjny i niezależny kandydat na prezydenta Krakowa, deklarował, że nie będzie zabiegał o poparcie partii politycznych, a PiS chciał otaczać kordonem sanitarnym. Wszystko jednak wskazuje na to, że chętnie skorzysta z poparcia tej partii w II turze wyborów na prezydenta Krakowa, wot, taka konsekwencja… Krążą informacje, że w ostatnich dniach wysłannik Łukasza Gibały udał się nawet na samą Nowogrodzką, aby o to poparcie zabiegać - czytamy w komentarzu przysłanemu do redakcji.

Dalej czytamy, że "być może dlatego, że misja się udała, a może z innych względów, Michał Drewnicki, przewodniczący PiS w Krakowie, wystosował apel do wyborców Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, w którym przestrzega przed głosowaniem na Aleksandra Miszalskiego, faworyzując jego kontrkandydata, Łukasza Gibałę. My wierzymy, że nadchodzące wybory dotyczą przyszłości Krakowa, wizji miasta i że mieszkańcy będą chcieli poprzeć kandydata, który to lokalne dobre życie im zagwarantuje, a nie takiego, który jest gotowy zmieniać swoje poglądy i opinie w sposób koniunkturalny."

Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem

Prof. Marek Bankowicz, kierownik Katedry Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych UJ. Przyznaje, że po wynikach pierwszej tury wyborów liczył iż PiS poprze Gibałę - Nie spodziewałem się jednak tak wyraźnej i jednoznacznej deklaracji. Wydaje się, ze niechęć, jeżeli nie nienawiść PiS-u do Platformy, jest tak duża, że zadziałała stara maksyma wróg mojego wroga jest moim przyjacielem – mówi politolog.

Prof. Bankowicz podkreśla, że wygrana Miszalskiego w wyborach byłaby mocno wykorzystana politycznie w skali kraju przez partię Donalda Tuska - Dlatego PiS zrobi wszystko, aby przeszkodzić Miszalskiemu w zdobyciu Krakowa. Łukasz Gibała ma dla PiS-u jeden atut - występuje przeciwko kandydatowi Platformy. Poparcie partii Kaczyńskiego może mieć kolosalne znaczenie dla wyborów. 20 procentowy elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest zdyscyplinowany. Jeśli ci wyborcy pójdą w zdecydowanej masie zagłosować na wskazanego kandydata, to może to spowodować, że rywalizacja będzie bardzo wyrównana – dodaje prof. Bankowicz.

