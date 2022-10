Wiadomo kto poprowadzi derby Małopolski. Kibicom Wisły przypomina się wiosna…

Wyznaczenie sędziego, który na co dzień prowadzi mecze ekstraklasy nie wywołałoby pewnie żadnych komentarzy, bo ostatnio mecze Wisły prowadziło kilku najlepszych polskich arbitrów z Szymonem Marciniakiem i Pawłem Raczkowskim na czele. Kwiatkowski też wiele razy sędziował Wiśle. Robił to również 13 marca, gdy krakowianie podejmowali Lecha Poznań. Prowadzili 1:0 po golu Zdenka Ondraska, w drugiej połowie zdobyli prawidłową drugą bramkę, której z tylko sobie wiadomych przyczyn Kwiatkowski nie uznał. A że Lech w doliczonym czasie wyrównał, Wisła straciła dwa punkty. Tak potrzebne jej wtedy w walce o utrzymanie.

Wśród kibiców Wisły Kwiatkowski stał się po tym meczu synonimem nieudolności. Chyba tylko Damian Sylwestrzak miał u nich gorsze notowania po poprzednim sezonie. Co ciekawe, od wspomnianego meczu z Lechem Tomasz Kwiatkowski nie był wyznaczany do prowadzenia spotkań Wisły. Jeśli przy nich pracował to jedynie na VAR. W sobotę będzie zatem pierwszy mecz, który arbiter z Warszawy poprowadzi „Białej Gwieździe” od marca.